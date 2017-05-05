Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|5 мая 2017|11:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  62.73  |  $  57.57
 

Общество | На парковке у областной больницы будут и платные, и бесплатные места

05.05.2017|10:51
Печать

В пятницу, 5 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на утреннем объезде города посетил парковку у областной больницы им. Н. Н. Бурденко, которая должна официально открыться в мае.

Заместитель мэра Андрей Шевченко пояснил, что территория, ограниченная проезжей частью и участком у центрального входа в больницу, будет платной. За ее пределами предусмотрены бесплатные места для инвалидов, чуть дальше, по направлению к зданию управления Роспотребнадзора и улице Маршала Крылова, создана бесплатная стоянка, которая одновременно может вместить более 250 автомобилей.

«Нам удалось учесть интересы всех заинтересованных сторон. Хотя есть места платные, но бесплатных в пять раз больше. Надеюсь, что это значительно снизит напряжение», - резюмировал Виктор Кувайцев.

0
0
0
0
 
Гость|05.05.2017 11:13|

Зря бесплатную сделали смысл платной отпадает. Теперь на М.Крылова пробки будут. м.Крылова двуполосная а Вы по ней такой трафик создали. Ждём освещение пробок и ДТП на м.Крылова Бесплатная на Дизель Арене парковка очень удобная.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!