05.05.2017 | 10:51

В пятницу, 5 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на утреннем объезде города посетил парковку у областной больницы им. Н. Н. Бурденко, которая должна официально открыться в мае.

Заместитель мэра Андрей Шевченко пояснил, что территория, ограниченная проезжей частью и участком у центрального входа в больницу, будет платной. За ее пределами предусмотрены бесплатные места для инвалидов, чуть дальше, по направлению к зданию управления Роспотребнадзора и улице Маршала Крылова, создана бесплатная стоянка, которая одновременно может вместить более 250 автомобилей.

«Нам удалось учесть интересы всех заинтересованных сторон. Хотя есть места платные, но бесплатных в пять раз больше. Надеюсь, что это значительно снизит напряжение», - резюмировал Виктор Кувайцев.