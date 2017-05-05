05.05.2017 | 14:44

29 апреля в Пензе, на территории жилищного комплекса «Сурская Ривьера», прошел праздник-субботник. Масштабное мероприятие объединило как жителей, так и гостей микрорайона.

Для собравшихся звучала музыка, за веселое настроение взрослых и детей отвечали ведущий и аниматоры. Также ребята могли воспользоваться услугой нанесения аквагримма, попрыгать на батуте, поиграть с ростовой куклой. Для всех желающих работала фотозона.

Кроме того, среди участников веселого субботника разыгрывались ценные призы, главным из которых был гироскутер.

Основным событием мероприятия стала высадка деревьев (туй и каштанов). Каждый саженец стал именным: около них появились таблички с логотипом и названием организации, которая его посадила.

«Нам очень понравился праздник, было весело и задорно, много разных игр. Мы считаем, что детей нужно с ранних лет приучать к труду, говорить им о том, что нужно заботиться о природе, и своим примером показывать, как это делать. Поэтому мы и решили посадить деревья, а наш сын помогает папе и маме», - поделилась мнением одна из участниц субботника.

Другой житель микрорайона рассказал о том, что первомайские праздники вообще ассоциируются у него с трудом, поэтому он всегда рад помочь в любом деле. По его мнению, сотрудники компании постарались на славу.

«Праздник впечатляющий! Мы очень довольны! Компания «РКС», конечно, оказалась на высоте, потому что мы даже не ожидали такого веселого мероприятия», - призналась местная жительница.

«Спасибо компании «РКС» за наши прекрасные дома, нам они очень нравятся! Мы посадили сегодня два дерева и выиграли гироскутер. Спасибо огромное!» - поблагодарила обладательница главного приза.