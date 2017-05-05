05.05.2017 | 15:13

В пятницу, 5 мая, на областной межведомственной комиссии по демографии вице-губернатор региона Валерий Савин поручил руководителям районных медучреждений активизировать работу с населением.

По мнению чиновника, вопросов к деятельности больниц, амбулаторий и ФАПов на местах остается много. Поэтому он рекомендовал главным врачам оказывать людям помощь, проводить приемы и разъяснительную работу.

Валерий Савин также предложил составить графики выезда в каждое поселение с отчетами о проделанной работе, ответами на вопросы граждан, привлечением врачей-специалистов районных больниц, информированием населения о работе медучреждений, а также организации здорового образа жизни и профилактике заболеваний.

Вице-губернатор поручил в течение июня - июля провести встречи с жителями во всех населенных пунктах, где есть медучреждения. Также он напомнил, что нужно сохранять ФАПы в небольших поселениях с привлечением государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По замечанию чиновника, в настоящее время есть ФАПы в Башмаковском и Бековском районах, где все имущество передано муниципалитету, который договаривается с бизнесом и находит источник финансирования содержания этих объектов.

«По ставкам, по зарплате давайте смотреть. Совместными усилиями, вместе с бизнесом нужно поддерживать объекты, чтобы предоставлялись услуги в сфере здравоохранения гражданам, которые проживают в таких населенных пунктах», - обратился Валерий Савин к главам районных администраций.

Напомним: 7 апреля вице-губернатор Валерий Савин порекомендовал областному центру медицинской профилактики активнее взаимодействовать с органами власти, городскими и районными администрациями. По его мнению, специалисты центра должны пропагандировать здоровый образ жизни среди населения, проводя различные мероприятия.