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Общество | Глава Пензы прокомментировал возбуждение дела на своего зама

05.05.2017|10:59
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В пятницу, 5 мая, глава Пензы Валерий Савельев прокомментировал ситуацию, связанную с возбуждением уголовного дела в отношении зампреда Пензенской городской думы Георгия Тюрина. Напомним: ему инкриминируется покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере.

«Этот факт явился для нас полной неожиданностью, он крайне неприятен, но наша позиция в данном вопросе однозначна: если человек виновен, он должен понести наказание.

Я против коррупции! Закон един для всех. Если человек замешан в коррупции, он должен нести ответственность, предусмотренную российским законодательством.

Считаем необходимым отметить, что виновным в совершении уголовного преступления может признать только суд. Уверен, что следственные органы и судебные инстанции разберутся в деле и установят степень вины подозреваемого», - говорится в сообщении главы города.

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Шашлычник|05.05.2017 11:33|

Не воруй! Государство не терпит конкурентов.

Гость|05.05.2017 11:40|

Второй кто? Что за предприниматель? Кто знает напишите ФиО

Гость|05.05.2017 11:48|

Всё верно, у каждого недоразумения, упущения есть Ф.И.О ...

Гость|05.05.2017 11:49|

Все повязаны!

Гость|05.05.2017 11:50|

Но им пока везет,удача на их стороне.Тюрину не повезло,но он все решит.

Гость|05.05.2017 11:53|

вот такие елки да и любые деревья как на фото возможно высадить по всему городу Пензе в миллионных количествах на аллеях, в парках, рядом с обочиной автотрасс , улиц во дворах

чтобы елки непилили на Новый год

а потом елки невыкидывали на помойку их лучше высаживать в городе Пензе и Пензенской области

для этого придумали автоматизированную технику по выкапыванию елочек и любых других деревьев без повреждения корневой системы и пересадки в землю в любом месте

деревьев нету

траву косят никаких фонтанчиков для полива водой постриженных газонов нету

деревьев нет

дышать нечем жара

сплошной угарный газ от выхлопов автомобилей

Гость|05.05.2017 11:53|

"Этот факт явился для нас полной неожиданностью"...

А что за это теперь сажают?

Гость|05.05.2017 11:56|

Причём здесь лысые ёлки?

Гость|05.05.2017 12:12|

Когда в Большой Елани сделают дорогу? Автобус так и едет и везёт людей около разрушенной дороги по земляным канавам - по дороге ещё хуже... И пруд опять закрыли - повесили чёрные таблички что несчастную уклейку даже местным ловить нельзя. Еланский помещик сделал себе вотчину и ему плевать на людей...

Гость|05.05.2017 12:12|

Мне Тюрин запомнился как борец с терроризмом, как он по торговым центрам ходил и заставлял убирать мусорные корзины в которые террористы могли подложить бомбы.

А чем он запомнился вам?

Гость|05.05.2017 12:24|

Сумма большая, отмажется.

Гость|05.05.2017 12:24|

penzainform.ru писал(a):

«Этот факт явился для нас полной неожиданностью, он крайне неприятен, но наша позиция в данном вопросе однозначна: если человек виновен, он должен понести наказание.
А почему не лишили мандата сразу после обнаружения обмана в декларации о доходах и имуществе7 Или хотя бы почему не сняли с оплачиваемой должности7 То, что наврал, было известно. Какая же неожиданность? Лишать надо ещё 10 депутатов мандатов.

Гость|05.05.2017 12:29|

Борец с терроризмом... Насмешили. Посидите с предпринимателями Центрального рынка разок и поболтайте с ними - или гляньте на знаменитую общагу в четыре корпуса в девять этажей где живут две деревни и такие страсти - и зайдите в подъезды - где около лифтов ( лифты такие маленькие и загаженные - мамочки тащут коляски с верхних этажей вручную - лифты... да страдание там а не жизнь... ) писают и какают и спят в вестибюлях бомжи. Подложить туда бомбу - раз плюнуть. Борцы с терроризмом. Никто из чинуш не знает по-настоящему реальную жизнь. Сакмаев ел сгущёнку на Богданова... а сейчас у него миллионы и ему плевать на людей.

Гость|05.05.2017 12:42|

чтобы небыло неожиданных фактов

почему бы не предложить проверять кандидатов на

полиграфе если это не запрещено нормативно-правовыми актами Российской Федерации

в Пензе то вон чаво говорят, что кандидаты желающие поступить на службу в правоохранительные органы будут проходить всевозможные проверки в том числе и проверку на полиграфе

если это не запрещено действующим законодательством Российской Федерации почему бы проверку на полиграфе не применять к кандидатам в городе Пензе

Гость|05.05.2017 12:56|

да я ваще ни при дилах за своего зама знаю всё ой простите наоборот не знаю вы че вы все агенты госдепа пок пок

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Имя: Гость
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