04.05.2017 | 10:20

Прокуратура Пензенской области внесла представление председателю регионального правительства с требованием устранить нарушения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проверка показала: в регионе из-за недостатка финансового обеспечения наблюдаются крайне низкие темпы исполнения требований Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части предоставления дополнительных гарантий прав на жилое помещение.

«В настоящее время право на предоставление помещений имеется более чем у 500 лиц. Однако на 2017 год бюджетом выделено лишь 236 млн руб., что позволит реализовать это право только половине детей-сирот. Дополнительно требуется не менее 360 млн руб.», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также прокурорская проверка выявила массовые грубые нарушения законодательства при реализации органами местного самоуправления предоставленных им полномочий по обеспечению детей-сирот жильем. При этом их работу в данной сфере никто не контролирует.

«В 2015-2016 годах органами местного самоуправления неэффективно расходовались выделенные на обеспечение жильем детей-сирот бюджетные средства, намеренно ограничивался круг участников торгов на приобретение жилых помещений, договоры заключались с единственным участником по незаконно установленной максимально возможной цене», - уточнила Светлана Артамонова.

При надлежащем исполнении требований закона в Пачелмском, Колышлейском, Бековском, Малосердобинском, Вадинском, Лопатинском, Тамалинском, Лунинском, Неверкинском и других районах можно было сэкономить не менее 20 млн рублей.

Кроме того, органы местного самоуправления не предъявляли застройщикам штрафных санкций за несвоевременную передачу квартир (Пензенский, Колышлейский, Малосердобинский районы), допускали нарушения при формировании списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (Пенза, Вадинский, Земетчинский, Малосердобинский, Башмаковский районы), нарушали очередность предоставления жилья (Бессоновский район), приобретали помещения, не отвечающие требованиям закона в части благоустроенности и строившиеся с нарушением норм и правил, в результате чего они оказались в ненадлежащем состоянии уже через несколько лет после начала пользования (Пензенский, Башмаковский, Никольский и другие районы), допускали проживание посторонних лиц в квартирах детей-сирот, предоставленных по договорам найма специализированного жилья (Тамалинский, Башмаковский, Иссинский, Земетчинский районы).

«Устранение недостатков органы местного самоуправления организовывали только после принятия мер прокурорского реагирования», - подчеркнула Светлана Артамонова.

Внесенное председателю регионального правительства представление в настоящее время находится на рассмотрении.