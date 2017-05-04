04.05.2017 | 17:15

Открытие спартакиады допризывной молодежи теперь считают настолько важным событием, что в 2017-м проводят не на стадионе, как бывало в прежние годы. 34 команды со всего региона выстраиваются на площади Ленина.

Это потом спортсменам предстоит бегать, прыгать, плавать, метать гранаты и стрелять. А пока они смотрят показательные выступления и выслушивают напутственные речи.

«Я приглашаю всех в военный комиссариат. Именно у победителей и участников спартакиады есть шанс попасть в лучшие войска», - обратился к присутствующим военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.

У спортсменов, собравшихся в центре Пензы, уже позади отборочные соревнования. Команда Александра Марочкина стала лучшей в Бековском районе. Участие в финале потребовало дополнительных усилий.

Соревнования продлятся два дня. По их итогам определят команду, которая будет представлять Пензенскую область в Краснодаре на всероссийской спартакиаде допризывной молодежи. На протяжении последних нескольких лет наши спортсмены не раз становились ее победителями.