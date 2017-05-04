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Общество | В Пензе семья из четырех человек ютится в доме на садовом участке

04.05.2017|16:59
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В Пензе родители с двумя несовершеннолетними детьми, один из которых ходит в школу, а второй - в детский сад, вынуждены жить в доме, расположенном на территории садоводческого товарищества.

Из-за того, что земельный участок, на котором стоит дом, относится к категории коммунально-складских и предоставлен только для ведения садового хозяйства, женщина не может использовать материнский капитал на пристрой и улучшить жилищные условия.

Для решения проблемы семья обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой. Посетив их, омбудсмен разъяснила, что необходимо внести изменения в Генеральный план Пензы, а затем в правила земельного пользования. Их планируется рассмотреть на сессиях городской думы в июне и августе.

«После этого семья сможет использовать материнский капитал на расширение жилой площади садового дома, подключение коммуникаций и создать комфортные условия для проживания детей», - сообщается на сайте уполномоченного.

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