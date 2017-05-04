04.05.2017 | 15:01

Более шести лет ООО «Караван» сотрудничает с Пензенским колледжем современных технологий переработки и бизнеса. Студенты проходят практику в магазинах и на производствах, многие остаются работать. «Караван» с удовольствием принимает в свои ряды квалифицированных специалистов.

На этом сотрудничество не заканчивается. Для студентов на производствах проводятся экскурсии профессиональной направленности. К примеру, в 2016 году был организован совместный конкурс профмастерства.

На празднование 20-летия ГК «Дионис» сотрудники «Каравана» вместе со студентами колледжа подготовили флешмоб, который продемонстрировали на стадионе «Первомайский».

Команда студентов «Новое поколение» ежемесячно принимает активное участие в спортивных соревнованиях в рамках Дионисиады, периодически занимая первые места.

Кроме того, ежегодно в апреле в Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса проходит эстафета между сборной командой студентов и преподавателей колледжа и предприятиями - социальными партнерами за право обладания переходящим кубком.

В этом году эстафета состоялась 27 апреля. В ней приняли участие команда ООО «Караван», ПАО «Росгосстрах», ООО «Ресторанная компания» и команда студентов и преподавателей колледжа.

От «Каравана» участвовали Михаил Щанин, Павел Попов, Ксения Середина, Яна Полякова, Алина Мангутова и Любовь Соколова.

Эстафета прошла под девизом «Успешен в спорте - успешен в профессии». Все участники команд показали свою ловкость, силу, быстроту. А главное - получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. По результатам эстафеты кубок получила компания ПАО «Росгосстрах». Команда ООО «Караван» заняла почетное второе место.