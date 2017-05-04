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Общество | В ботаническом саду создают цветущую круглый год оранжерею

04.05.2017|15:59
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Пензенцы любуются городом, который украсился бело-розовыми бутонами. В нежной дымке уже многие яблони, вишни, груши. Но даже те, кто не следит за прогнозами метеорологов, ждут похолодания. Зацвела черемуха - и, по народным приметам, погода должна испортиться. Температура воздуха уже заметно упала. В последующие дни стоит ждать дождей, а столбик термометра ночью может опускаться до 1-2 градусов тепла.

Опасных для большинства растений заморозков быть не должно. Специалисты ботанического сада утверждают, что в этом году тюльпаны, гиацинты и другие растения распускаются в соответствии с привычными датами.

«Пусть десять дней назад еще лежал снег, недельная жара все компенсировала», - отметила директор ботанического сада Марина Ростовцева.

В ботаническом сейчас приступают к созданию сада, который будет радовать посетителей цветущим видом круглый год. В здешней оранжерее собирают тропические и субтропические растения. По большей части это подарки горожан. Один мужчина принес несколько десятков кактусов.

«Хотелось бы собрать 1 000 растений, но наши территории не позволяют разместить такую коллекцию», - заявила Марина Ростовцева.

Когда оранжерея будет доступна для посетителей, она сказать затруднилась, так как имеются сложности с запуском газового отопления.

Пока пензенцам предстоит любоваться цветами, которые в изобилии распускаются на газонах.

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