04.05.2017 | 17:05

В Заречном 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметят 610 ветеранов, из которых непосредственно в боевых действиях принимали участие 43 человека.

Самым старшим из них в 2017 году исполнится 97 лет. Это Евдокия Максимовна Алейник и Анастасия Ивановна Горбунова.

«Анастасия Горбунова ушла на фронт в 22 года. Через месяц учебы ее направили на фронт под командованием Рокоссовского. После ранения в ногу девушка попала в госпиталь, а потом – снова на передовую, на 1-й Украинский фронт. Под командованием Жукова Анастасия Ивановна дошла до Варшавы. О том, что война закончилась, узнала на территории Германии. На войне Анастасия Ивановна потеряла слух», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Также в Заречном в настоящее время живут 10 узников концлагерей, 7 блокадников и 550 тружеников тыла, самому старшему из которых, Ольге Ивановне Шавровой, работавшей в годы войны медиком, в июле исполнится 106 лет.