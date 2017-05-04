04.05.2017 | 13:19

Самарскую компанию «Сварог», поставившую сливочное масло в больницы Пензенской области, не включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Такое решение приняла комиссия регионального управления Федеральной антимонопольной службы после рассмотрения обращения областной психиатрической больницы имени Евграфова из-за одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, говорится на сайте ведомства.

Напомним: самарская фирма, выигравшая конкурс на поставку сливочного масла в больницы региона, опустила первоначальную цену в 280 рублей за килограмм до 144. Продукция компании, доставленная в психиатрическую больницу им. Евграфова и областной госпиталь для ветеранов войн, была отправлена для анализа в региональное управление Роспотребнадзора. Исследование показало, что в масле содержатся растительные жиры.

Договор с самарской фирмой был заключен на семь миллионов рублей, но деньги не успели проплатить.

Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин поручил начальнику Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области Сергею Мокроусову расторгнуть договор с этой фирмой и направить все документы по данному факту в правоохранительные органы.