04.05.2017 | 15:37

Ученики кадетской школы № 70 пришли в гости к ветерану Великой Отечественной войны Равилю Усманову, чтобы навести порядок у него в огороде.

«Скоро великий праздник, и мы решили, что лучшим подарком будет помощь по дому», - рассказала учащаяся кадетской школы № 70 г. Пензы Алина Прядильщикова.

Равиль Усманов родом из Сестрорецка. Во времена войны его эвакуировали в Пензенскую область.

«Работал в каменском колхозе на сельхозработах, потом поступил в техникум», - рассказал он.

Ветеран живет вместе с супругой. За домом и участком присматривать у пенсионеров сил нет. Выручают родственники, волонтеры, специалисты социальной службы.

«Эта семья состоит на надомном обслуживании, ей помогают», - отметила специалист центра социальной помощи Железнодорожного района г. Пензы Лариса Елистратова.

А на вскопанном огороде Равиль Усманов планирует выращивать картофель. Посадить второй хлеб и выкопать клубни помогут тоже ученики кадетской школы.