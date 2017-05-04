04.05.2017 | 09:45

Центры занятости Пензенской области организовали работу по благоустройству воинских захоронений и мемориалов. Подобные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проводятся ежегодно.

По состоянию на среду, 3 мая, в общественных работах и временном трудоустройстве приняли участие 107 граждан, в том числе 60 несовершеннолетних жителей области в возрасте от 14 лет.

«В дальнейшем работа по обеспечению временной занятости населения по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы будет продолжена», - сообщили в пресс-службе регионального министерства труда, соцзащиты и демографии.