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Общество | Центры занятости проводят работу по благоустройству солдатских могил

04.05.2017|09:45
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Центры занятости Пензенской области организовали работу по благоустройству воинских захоронений и мемориалов. Подобные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проводятся ежегодно.

По состоянию на среду, 3 мая, в общественных работах и временном трудоустройстве приняли участие 107 граждан, в том числе 60 несовершеннолетних жителей области в возрасте от 14 лет.

«В дальнейшем работа по обеспечению временной занятости населения по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы будет продолжена», - сообщили в пресс-службе регионального министерства труда, соцзащиты и демографии.

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Гость|04.05.2017 10:49|

Почему город и ЖКХ этим не занимается на регулярной основе? Такие памятные вещи должны быть ВСЕГДА в благоустроенном состоянии, а не когда кто то соизволит работу за город сделать. Обнаглели вкрай.

Имя: Гость
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