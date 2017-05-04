04.05.2017 | 10:09

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявили факты нарушения закона продавцами на рынках региона.

Так, в Нижнем Ломове шесть торговцев реализовывали саженцы плодово-ягодных и цветочных культур из Краснодарского края без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние.

«На граждан составлено шесть протоколов об административном правонарушении, им назначены наказания в виде штрафов», - сообщили в управлении Россельхознадзора.

На рынке в Тамале мужчина также продавал саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, завезенные из Краснодарского края без карантинного сертификата. За это он был оштрафован на 600 рублей.