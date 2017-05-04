04.05.2017 | 16:26

9 мая в Спутнике традиционно отмечают два больших события: День Победы и открытие летнего сезона. На это время набережная микрорайона превратится в настоящий фестивальный комплекс, где занятие по душе найдут и взрослые, и дети.

С самого утра каждый желающий сможет принять участие в акции «Стена памяти» и разместить на специальном стенде фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Также на утро запланирована акция «Бессмертный полк».

В 16:00 начнут функционировать несколько площадок, среди них детская игровая, выставка ретроавтомобилей и военная площадка, где можно попробовать еду из полевой кухни, а также собрать и разобрать оружие.

В это же время будет проходить конкурс чтецов, на котором каждый желающий сможет прочитать стихотворение о войне и выиграть приз.

В 18:30 начнется основная часть мероприятия. Гости почтят память павших минутой молчания, а затем состоится большой концерт, в программе которого - выступления детских коллективов и духового оркестра.

Кульминацией праздника станет грандиозный салют и запуск светомузыкального фонтана. Вечером на фонтанной площади начнется дискотека под живую музыку группы «Классики жанра».

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