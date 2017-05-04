Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 мая 2017|17:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  62.73  |  $  57.57
 

Общество | 9 мая в Городе Спутнике отметят День Победы и откроют летний сезон

04.05.2017|16:26
Печать

9 мая в Спутнике традиционно отмечают два больших события: День Победы и открытие летнего сезона. На это время набережная микрорайона превратится в настоящий фестивальный комплекс, где занятие по душе найдут и взрослые, и дети.

С самого утра каждый желающий сможет принять участие в акции «Стена памяти» и разместить на специальном стенде фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Также на утро запланирована акция «Бессмертный полк».

В 16:00 начнут функционировать несколько площадок, среди них детская игровая, выставка ретроавтомобилей и военная площадка, где можно попробовать еду из полевой кухни, а также собрать и разобрать оружие.

В это же время будет проходить конкурс чтецов, на котором каждый желающий сможет прочитать стихотворение о войне и выиграть приз.

В 18:30 начнется основная часть мероприятия. Гости почтят память павших минутой молчания, а затем состоится большой концерт, в программе которого - выступления детских коллективов и духового оркестра.

Кульминацией праздника станет грандиозный салют и запуск светомузыкального фонтана. Вечером на фонтанной площади начнется дискотека под живую музыку группы «Классики жанра».

Следите за новостями и обновлениями афиши на официальном сайте Города Спутника: penza-sputnik.ru.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!