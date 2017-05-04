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Общество | 13 мая жительницам Пензы и области предложили посетить врача-гинеколога

04.05.2017|14:43
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В субботу, 13 мая, в поликлиниках и женских консультациях Пензенской области состоится акция «День акушера-гинеколога».

Прием врачей будет осуществляться с 8:00. Специалисты проведут исследования на раннее выявление онкологических, воспалительных заболеваний и других патологий.

Женщины, проживающие в Пензе, могут записаться к врачу по телефону контакт-центра 999-130, через сайт Penzadoctor или по телефонам регистратур.

«Для жительниц области запись открыта также на сайте Penzadoctor и по телефонам регистратур», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Гость|04.05.2017 15:16|

А я схожу. Петр.

Гость|04.05.2017 15:52|

А чево у врачей на фото маски на лицах? Заразы какой венерической боятся чоли?

Имя: Гость
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