04.05.2017 | 14:43

В субботу, 13 мая, в поликлиниках и женских консультациях Пензенской области состоится акция «День акушера-гинеколога».

Прием врачей будет осуществляться с 8:00. Специалисты проведут исследования на раннее выявление онкологических, воспалительных заболеваний и других патологий.

Женщины, проживающие в Пензе, могут записаться к врачу по телефону контакт-центра 999-130, через сайт Penzadoctor или по телефонам регистратур.

«Для жительниц области запись открыта также на сайте Penzadoctor и по телефонам регистратур», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.