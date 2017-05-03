03.05.2017 | 09:17

Во вторник, 2 мая, на аппаратном совещании в городской администрации мэр Виктор Кувайцев сообщил, что после сноса ветхого и аварийного жилья освободилась территория между станцией Пенза-I и улицей Суворова.

По словам мэра, в целом данный участок благоустроен, и если все работы по приведению его в порядок довести до конца, то в центре города может появиться еще одна зеленая зона.

«Есть предложение посвятить этот сквер 100-летию пензенского футбола. Взять шефство над ним и следить за порядком и чистотой могли бы болельщики и любители футбола», - заявил Виктор Кувайцев.

После того как сотрудники управлений градостроительства и архитектуры и муниципального имущества проверят, свободен ли данный земельный участок от прав третьих лиц, можно будет разработать план обустройства сквера и прилегающей к нему территории.

Кроме того, Виктор Кувайцев предложил вернуться к проекту обустройства сквера 40-летия Победы в Арбекове, завершить которое в прошлом году помешало отсутствие денежных средств, сообщили в пресс-службе мэрии.