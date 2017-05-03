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Общество | В резервный день 13 человек написали итоговое сочинение

03.05.2017|14:31
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11 воспитанников центра образования и 2 выпускника пензенских школ написали итоговое сочинение. Это те, кто не смог присутствовать на испытании в декабре и феврале или не справился с ним.

«Трое-четверо не сдавших экзамен - это уже много. Но, наверное, такие ребята есть в каждой школе, потому что, сами видите, дети сейчас читать не любят», - отметила директор Центра образования № 1 г. Пензы Инна Орлова.

Сергей Гуляев окончил девятилетку в 2003 году. В 30 лет он вновь сел за школьную парту. Мужчина планирует получить высшее образование. Первым шагом стало итоговое сочинение. За четыре часа ему предстоит раскрыть одну из пяти предложенных тем.

«Когда человеку надо, он все сделает. Никогда не поздно учиться!» - заявил Сергей.

Проверять сочинения будет региональная комиссия, состоящая из учителей русского языка и литературы. Оценивается работа по системе «зачет/незачет». Главные критерии: соответствие теме, количество слов (их должно быть не меньше 250) и грамотность. Результаты экзамена станут известны через три дня.

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