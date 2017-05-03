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Общество | В Пензе стартовал автопробег «Дорогами Бессмертного полка»

03.05.2017|14:39
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Автопробег «Дорогами Бессмертного полка» начался с небольшого митинга у здания регионального отделения ДОСААФ. Его члены и стали инициаторами акции, посвященной 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Им предстоит посетить 18 городов и районов Пензенской области, в которых участники мероприятия возложат цветы к мемориалам и захоронениям советских воинов.

«Я уверен, что такие акции нужны, чтобы память о наших дедах и прадедах сохранялась вечно», - подчеркнул вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Участники автопробега встретятся с ветеранами и молодежью. 15 автомобилей ДОСААФ выдвигаются по двум направлениям - на запад и восток нашей области. В районах к ним присоединятся другие активисты.

«У каждого свой маршрут. Мы едем до Земетчина, затем в Сердобск и Колышлей», - отметил участник акции Вячеслав Телятников.

На пути в Пензу обе колонны объединятся и завершат автопробег 4 мая у Мемориала воинской и трудовой славы.

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Гость|03.05.2017 19:12|

А для чего это пробег?

Гость|03.05.2017 19:38|

Для распила.

Имя: Гость
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