03.05.2017 | 14:39

Автопробег «Дорогами Бессмертного полка» начался с небольшого митинга у здания регионального отделения ДОСААФ. Его члены и стали инициаторами акции, посвященной 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Им предстоит посетить 18 городов и районов Пензенской области, в которых участники мероприятия возложат цветы к мемориалам и захоронениям советских воинов.

«Я уверен, что такие акции нужны, чтобы память о наших дедах и прадедах сохранялась вечно», - подчеркнул вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Участники автопробега встретятся с ветеранами и молодежью. 15 автомобилей ДОСААФ выдвигаются по двум направлениям - на запад и восток нашей области. В районах к ним присоединятся другие активисты.

«У каждого свой маршрут. Мы едем до Земетчина, затем в Сердобск и Колышлей», - отметил участник акции Вячеслав Телятников.

На пути в Пензу обе колонны объединятся и завершат автопробег 4 мая у Мемориала воинской и трудовой славы.