03.05.2017 | 17:03

Краевед Олег Сиротин утверждает, что знает, где действительно стоял первый русский цирк. Чаще всего его место определялось так: в Пензе, в районе «Ростка». Сиротин о расположении говорит с точностью до нескольких метров.

«Представления проходили там, где сейчас располагается Бакунинский мост», - уточнил краевед.

25 декабря 1873 года (7 января 1874-го по новому стилю) считается исторической датой: в шапито, установленном братьями Никитиными в Пензе, впервые прошло выступление труппы, которая состояла только из отечественных артистов.

На снесенном здании на улице Плеханова даже была соответствующая табличка. Именно поэтому Пензу называют родиной русского цирка. Кстати, сооружение стояло не на земле.

«Братья Никитины приехали в конце декабря. Все ярмарочные площади были заняты, поэтому цирк решили поставить на льду Суры», - рассказал директор Пензенского цирка (1969-2005 гг.) Николай Жидков.

«Река была уже, лед толще. К тому же его наращивали - смешивали с глиной», - добавил Олег Сиротин.

Сейчас Николай Жидков предлагает обозначить место, где когда-то стоял первый русский цирк, и установить на набережной композицию, по форме напоминающую шапито. По его словам, власти эту идею одобрили.