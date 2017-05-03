Пензенское информационное агентство|18+|Среда|3 мая 2017|20:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Гроза |
+7oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  62.32  |  $  57.09
 

Общество | В Пензе планируют установить памятник первому русскому цирку

03.05.2017|17:03
Печать

Краевед Олег Сиротин утверждает, что знает, где действительно стоял первый русский цирк. Чаще всего его место определялось так: в Пензе, в районе «Ростка». Сиротин о расположении говорит с точностью до нескольких метров.

«Представления проходили там, где сейчас располагается Бакунинский мост», - уточнил краевед.

25 декабря 1873 года (7 января 1874-го по новому стилю) считается исторической датой: в шапито, установленном братьями Никитиными в Пензе, впервые прошло выступление труппы, которая состояла только из отечественных артистов.

На снесенном здании на улице Плеханова даже была соответствующая табличка. Именно поэтому Пензу называют родиной русского цирка. Кстати, сооружение стояло не на земле.

«Братья Никитины приехали в конце декабря. Все ярмарочные площади были заняты, поэтому цирк решили поставить на льду Суры», - рассказал директор Пензенского цирка (1969-2005 гг.) Николай Жидков.

«Река была уже, лед толще. К тому же его наращивали - смешивали с глиной», - добавил Олег Сиротин.

Сейчас Николай Жидков предлагает обозначить место, где когда-то стоял первый русский цирк, и установить на набережной композицию, по форме напоминающую шапито. По его словам, власти эту идею одобрили.

0
0
0
0
 
Гость|03.05.2017 18:54|

ВМЕСТО ЦИРКА? Оригинальный ход.

Гость|03.05.2017 18:58|

Гость писал(a):

ВМЕСТО ЦИРКА? Оригинальный ход.
И все денежки "освоенные" с помощью бухгалтера спишут на памятник! Здорово, талант!

Гость|03.05.2017 18:59|

И сегодняшним клоунам не забудьте.

Гость|03.05.2017 19:02|

у нас же есть такой памятник и не один)))В Пензе и в области-все здания администраций,налоговых,ПФР и тд и тп)))а еще МФЦ)))устали смеяться(((

Гость|03.05.2017 19:15|

Не-не-не! Про другой памятник, на Плеханова который!

Гость|03.05.2017 19:22|

Памятник поставят, а цирк построят? В сложившейся ситуации название статьи на шутку похожа.

Гость|03.05.2017 19:24|

penzainform.ru писал(a):

Река была уже, лед толще. К тому же его наращивали - смешивали с глиной
Привлечь за загрязнение!!!

Гость|03.05.2017 19:26|

Акробатическая вечеринка в перемышльском храме Рождества Пресвятой Богородицы оказалась благотворительной акцией по сбору средств для храма, которую было решено перенести в помещение трапезной храма.Так и у нас будет.

Гость|03.05.2017 19:35|

Ударим памятниками по разбитым дорогам!

Гость|03.05.2017 19:45|

penzainform.ru писал(a):

«Представления проходили там, где сейчас располагается Бакунинский мост»
Снести Бакунинский мост и поставить памятник цирку. Точно на том же месте. История это вам не дама с низкой социальной ответственностью.

Гость|03.05.2017 20:04|

penzainform.ru писал(a):

цирк решили поставить на льду Суры
На льду Пензы, если что...

penzainform.ru писал(a):

Река была уже, лед толще.
Это потому что водохранилища в центре города не было и река промерзала насквозь. Убрать плотину у ТЭЦ-1! Восстановить историческую справедливость!

Гость|03.05.2017 20:06|

Памятник цирку стоит не достроенный:))))

Гость|03.05.2017 20:07|

Алени , я просто *уею .

Гость|03.05.2017 20:09|

Ещё один памятник;))) то мячу теперь Цирк;)))) сквер цирковой надо:))))любимая тема нашего пензенского правительства памятники и скверы.:)))) ржака Что не день то сквер или памятник:)))) аж слёзы от смеха

Гость|03.05.2017 20:11|

Гость писал(a):

ВМЕСТО ЦИРКА? Оригинальный ход.
Ну зато честно,как на надгробном памятнике и надпись здесь похоронен Пензенский цирк, 1873 - 2012 год.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!