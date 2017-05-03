03.05.2017 | 12:52

Мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя, допустившего грубое нарушение лицензионных условий при перевозке пассажиров.

16 марта в 7:20 в Пензе, на проспекте Строителей, 2г, его микроавтобус «Газель Next», следовавший по маршруту № 6, проверили сотрудники территориального управления Ространснадзора и ГИБДД. Оказалось, что вместо разрешенных 19 пассажиров в нем ехал 21.

Однако предприниматель свою вину не признал. Он пояснил, что с водителем проводился инструктаж, и тот был в курсе, что строго запрещается осуществлять перевозку пассажиров свыше регламентированной заводом-производителем вместимости.

Суд посчитал эти доводы несостоятельными. Перевозчик должен был принять все зависящие от него достаточные и своевременные меры для соблюдения требований законодательства.

Учитывая, что предприниматель уже привлекался к ответственности за совершение однородного административного правонарушения, получал предупреждение и был оштрафован на 37 500 рублей, на этот раз судья назначил ему наказание в виде штрафа в 75 000 рублей.