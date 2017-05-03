Мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя, допустившего грубое нарушение лицензионных условий при перевозке пассажиров.
16 марта в 7:20 в Пензе, на проспекте Строителей, 2г, его микроавтобус «Газель Next», следовавший по маршруту № 6, проверили сотрудники территориального управления Ространснадзора и ГИБДД. Оказалось, что вместо разрешенных 19 пассажиров в нем ехал 21.
Однако предприниматель свою вину не признал. Он пояснил, что с водителем проводился инструктаж, и тот был в курсе, что строго запрещается осуществлять перевозку пассажиров свыше регламентированной заводом-производителем вместимости.
Суд посчитал эти доводы несостоятельными. Перевозчик должен был принять все зависящие от него достаточные и своевременные меры для соблюдения требований законодательства.
Учитывая, что предприниматель уже привлекался к ответственности за совершение однородного административного правонарушения, получал предупреждение и был оштрафован на 37 500 рублей, на этот раз судья назначил ему наказание в виде штрафа в 75 000 рублей.
Каждая вторая подобная газель везет пассажиров "сверху".
Водитель теперь отдуваться будет, бедняга.
Каждая третья маршрутка с фиктивным ТО, на них ездить опасно.)
Разграбили общественный транспорт, деятели фиговы.