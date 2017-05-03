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Общество | В Пензе два лишних пассажира обошлись перевозчику в 75 000 рублей

03.05.2017|12:52
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Мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя, допустившего грубое нарушение лицензионных условий при перевозке пассажиров.

16 марта в 7:20 в Пензе, на проспекте Строителей, 2г, его микроавтобус «Газель Next», следовавший по маршруту № 6, проверили сотрудники территориального управления Ространснадзора и ГИБДД. Оказалось, что вместо разрешенных 19 пассажиров в нем ехал 21.

Однако предприниматель свою вину не признал. Он пояснил, что с водителем проводился инструктаж, и тот был в курсе, что строго запрещается осуществлять перевозку пассажиров свыше регламентированной заводом-производителем вместимости.

Суд посчитал эти доводы несостоятельными. Перевозчик должен был принять все зависящие от него достаточные и своевременные меры для соблюдения требований законодательства.

Учитывая, что предприниматель уже привлекался к ответственности за совершение однородного административного правонарушения, получал предупреждение и был оштрафован на 37 500 рублей, на этот раз судья назначил ему наказание в виде штрафа в 75 000 рублей.

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Гость|03.05.2017 13:16|

Каждая вторая подобная газель везет пассажиров "сверху".

Водитель теперь отдуваться будет, бедняга.

Каждая третья маршрутка с фиктивным ТО, на них ездить опасно.)

Разграбили общественный транспорт, деятели фиговы.

Гость|03.05.2017 13:18|

Лучше бы чиновников за убитые дороги и незаделанные ямы штрафовали, пользы было бы больше. Где наказанные дорожники за некачественно сделанные дороги? Их нет, потому что они власть, а власть себя не штрафует!!!

Гость|03.05.2017 13:26|

Гость писал(a):

Лучше бы чиновников за убитые дороги и незаделанные ямы штрафовали, пользы было бы больше. Где наказанные дорожники за некачественно сделанные дороги? Их нет, потому что они власть, а власть себя не штрафует!!!
Ильин тоже как и комерс каждый раз снова и снова разъясняет дорожникам что они должны соблюдать нормы и госты.

Но у прокурорских и судейских руки коротки завравшегося чиновника прищучить.

Гость|03.05.2017 13:32|

В часы "пик" надо проверять а/м на маршрутах 9 и 93.

Гость|03.05.2017 13:35|

Гость писал(a):

В часы "пик" надо проверять а/м на маршрутах 9 и 93.
Кого проверять? Всем уехать нужно,альтернатива где? Раз такой принципиальный не садись и всего делов.

Гость|03.05.2017 13:54|

Гость писал(a):

Раз такой принципиальный не садись и всего делов.
Так и делаю. А вот быдло лезет внутрь и орет "Ну продвиньтесь там еще на пол-жопы, всем уехать надо". Скоро вместо этих "автобусов малой вместимости" будут прицепы-скотовозки, там для всех вас места хватит. И не беда, что говном воняет и окон нет, уехать то всем надо...

Гость|03.05.2017 14:02|

Так и на автобусы нормальные можно набрать на штрафах, хоть каждую маршрутку в часы пик.

Имя: Гость
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