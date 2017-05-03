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Общество | В Городищенском районе нашли свалку останков скота

03.05.2017|14:15
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Специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обнаружили на территории Городищенского района место несанкционированного размещения биологических отходов животного происхождения.

Свалку из костей, шкур и других останков скота выявили в 1 600 метрах от автодороги Камешкир - Лопатино.

«Эта ситуация неблагоприятно влияет на экологическую обстановку Городищенского района и Пензенской области в целом», - сообщили в пресс-службе минлесхоза.

Министерство направило материалы в адрес администрации Городищенского района и в Управление ветеринарии Пензенской области, чтобы те приняли меры, в том числе ликвидировали свалку.

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Гость|03.05.2017 15:19|

penzainform.ru писал(a):

Специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обнаружили на территории Городищенского района место несанкционированного размещения биологических отходов животного происхождения
... сдать как экспонаты в Краеведческий музей ...

Гость|03.05.2017 15:39|

Там теперь опарышей для рыбалки собирать можно

Имя: Гость
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