Специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обнаружили на территории Городищенского района место несанкционированного размещения биологических отходов животного происхождения.
Свалку из костей, шкур и других останков скота выявили в 1 600 метрах от автодороги Камешкир - Лопатино.
«Эта ситуация неблагоприятно влияет на экологическую обстановку Городищенского района и Пензенской области в целом», - сообщили в пресс-службе минлесхоза.
Министерство направило материалы в адрес администрации Городищенского района и в Управление ветеринарии Пензенской области, чтобы те приняли меры, в том числе ликвидировали свалку.
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