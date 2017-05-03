03.05.2017 | 14:15

Специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обнаружили на территории Городищенского района место несанкционированного размещения биологических отходов животного происхождения.

Свалку из костей, шкур и других останков скота выявили в 1 600 метрах от автодороги Камешкир - Лопатино.

«Эта ситуация неблагоприятно влияет на экологическую обстановку Городищенского района и Пензенской области в целом», - сообщили в пресс-службе минлесхоза.

Министерство направило материалы в адрес администрации Городищенского района и в Управление ветеринарии Пензенской области, чтобы те приняли меры, в том числе ликвидировали свалку.