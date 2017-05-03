03.05.2017 | 11:47

200 тысяч рублей обязана выплатить дорожная организация «Вираж» водителю, попавшему в ДТП из-за выбоины на дороге. К такому решению пришел Никольский районный суд.

Авария произошла 27 октября 2015 года. Мужчина ехал по дороге Сосновоборск - Никольск на автомобиле «Лада-Ларгус». На 41-м километре машина попала в яму на проезжей части, слетела в кювет и опрокинулась.

Водитель получил серьезные травмы - ушибы и перелом поясничного позвонка. Около полугода он находился на лечении, из которых два месяца - в лежачем положении. Он испытывал сильные боли, а дома, после выписки из больницы, не мог сам себя обслуживать и нуждался в постоянной посторонней помощи.

У мужчины развилась депрессия: он переживал, что останется инвалидом, и долгое время не мог спать. Кроме того, после лечения он утратил возможность вести активный образ жизни, ему противопоказаны физические нагрузки и поездки на дальние расстояния.

Пострадавший в аварии гражданин подал иск, в котором просил взыскать с ООО «Вираж» 300 000 рублей, расходы на составление искового заявления и госпошлину.

Ответчик с заявленными требованиями не согласился, посчитав сумму компенсации завышенной. Тем не менее суд частично удовлетворил требования истца и взыскал с дорожной организации в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в сумме 200 000 рублей.

Напомним: ранее суд вынес еще одно решение по данному делу, взыскав с ООО «Вираж» 264 300 рублей и другие расходы в сумме более 12 000 рублей в пользу владелицы автомобиля «Лады-Ларгус».

Именно на этой машине попал в аварию водитель, который получил травмы, выполняя задание руководителя организации. Данная сумма предназначалась для возмещения материального ущерба за поврежденный в ДТП автомобиль.

Ответчику не удалось изменить решение суда в вышестоящей инстанции, а теперь придется еще и выплатить компенсацию водителю.