03.05.2017 | 12:13

Жительница Пензы обратилась в суд с иском на бывшего мужа. Женщина сообщила, что по решению суда с экс-супруга была взыскана денежная компенсация стоимости совместно нажитого имущества.

В связи с этим на автомобиль, зарегистрированный на мужчину, был наложен арест. Однако пензенец, несмотря на это, решил продать машину другу, чтобы не делить ее с бывшей женой.

В суде подтвердилось, что действия пензенца и его товарища, заключивших договор купли-продажи, были направлены на сокрытие имущества во избежание обращения взыскания.

«Решением Первомайского районного суда г. Пензы договор купли-продажи автомобиля признан недействительным», - сообщили в пресс-службе суда.