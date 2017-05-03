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Общество | Пензенец попытался утаить автомобиль при разводе с женой

03.05.2017|12:13
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Жительница Пензы обратилась в суд с иском на бывшего мужа. Женщина сообщила, что по решению суда с экс-супруга была взыскана денежная компенсация стоимости совместно нажитого имущества.

В связи с этим на автомобиль, зарегистрированный на мужчину, был наложен арест. Однако пензенец, несмотря на это, решил продать машину другу, чтобы не делить ее с бывшей женой.

В суде подтвердилось, что действия пензенца и его товарища, заключивших договор купли-продажи, были направлены на сокрытие имущества во избежание обращения взыскания.

«Решением Первомайского районного суда г. Пензы договор купли-продажи автомобиля признан недействительным», - сообщили в пресс-службе суда.

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