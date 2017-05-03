Пензенское информационное агентство|18+|Среда|3 мая 2017|15:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  62.32  |  $  57.09
 

Общество | Коллектив объекта «Леонидовка» высадил 8 500 саженцев сосны

03.05.2017|14:37
Печать

В субботу, 29 апреля, коллектив объекта «Леонидовка» подключился к Всероссийской акции «Лес Победы».

Напомним: в сентябре 2015 года на объекте были завершены работы по уничтожению химического оружия. Всего было ликвидировано 6 885 тонн отравляющих веществ.

В память о безупречно выполненной боевой задаче 29 апреля, в день 20-летия ратификации Российской Федерацией Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, коллектив объекта «Леонидовка» высадил более 8 500 саженцев сосны.

«В районе села Шнаево Городищенского района был посажен целый сосновый бор. Отныне вдали от городской суеты станет расти и шуметь новый лес. В память о том, что лес посажен военнослужащими объекта, был установлен специальный щит», - сообщает издание Пензенского района «Сурские просторы» со ссылкой на группу по работе и связям с общественностью объекта «Леонидовка».

0
0
0
0
 
Гость|03.05.2017 14:46|

а где купить саженцев сосны

засадить гектар взаместо картошки

Гость|03.05.2017 14:49|

Что это за предприятие такое - объект Леонидовна? Чем оно занимается?

Гость|03.05.2017 15:22|

Лучше бы посадили сосенки возле жилых домов на ул.Антонова, где проживают военнослужащие с объекта в Леонидовке. Дома введены в эксплуатацию и заселены уже как лет семь, а возле этих домов на ГПЗ до сих пор нет ни одного дерева... Власть совсем не знает куда надо сажать саженцы

Гость|03.05.2017 15:24|

penzainform.ru писал(a):

коллектив объекта «Леонидовка» подключился к Всероссийской акции «Лес Победы»
... чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона ...

Гость|03.05.2017 15:24|

Гость писал(a):

Лучше бы посадили сосенки возле жилых домов на ул.Антонова, где проживают военнослужащие с объекта в Леонидовке
Действительно, посадили там, где приказали, а возле своих домов - ни деревца. Толькое такое в России возможно

Гость|03.05.2017 15:28|

Гость писал(a):

Действительно, посадили там, где приказали, а возле своих домов - ни деревца.
На ГПЗ-24 сейчас под окнами Леонидовских домов делают новую дорогу и пешеходные дорожки. Новые деревья там, а также возле Золотой шайбы как раз пригодились бы лучше, чем в дремучем лесу у заброшенного села

Гость|03.05.2017 15:30|

Продали бы лучше саженцы сосны всем желающим гражданам рублей по 10 за штуку, и тогда весь город Пенза сразу стал городом-садом! Зачем сажать новые деревья в заброшенном лесу???

Гость|03.05.2017 15:33|

На том же ГПЗ, где живут семьи из Леонидовки, действительно очень не хватает хвойных деревьев. Лучше бы расширили лесополосу у сквера Семейный и посадили деревья у новых детских садиков и ул.Антонова

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!