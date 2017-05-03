03.05.2017 | 14:37

В субботу, 29 апреля, коллектив объекта «Леонидовка» подключился к Всероссийской акции «Лес Победы».

Напомним: в сентябре 2015 года на объекте были завершены работы по уничтожению химического оружия. Всего было ликвидировано 6 885 тонн отравляющих веществ.

В память о безупречно выполненной боевой задаче 29 апреля, в день 20-летия ратификации Российской Федерацией Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, коллектив объекта «Леонидовка» высадил более 8 500 саженцев сосны.

«В районе села Шнаево Городищенского района был посажен целый сосновый бор. Отныне вдали от городской суеты станет расти и шуметь новый лес. В память о том, что лес посажен военнослужащими объекта, был установлен специальный щит», - сообщает издание Пензенского района «Сурские просторы» со ссылкой на группу по работе и связям с общественностью объекта «Леонидовка».