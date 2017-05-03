03.05.2017 | 09:45

В субботу, 6 мая, состоится ежегодное мероприятие инвалидов-колясочников - эстафета поколений «Вахта памяти». В ней примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья из Пензы и области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, мероприятие начнется в 9:30 в Пионерском сквере: там заработают фото-зона, полевая кухня, выставка военной техники и шахматный клуб инвалидов «Белая ладья».

В 10:00 состоится торжественная часть с участием представителей правительства области, администрации Пензы и творческих коллективов инвалидных организаций.

В 11:00 на аллее «Белых журавлей» выстроятся колоны. Они проследуют до Вечного огня на проспекте Победы, где пройдет церемония возложения цветов и венков к памятнику.