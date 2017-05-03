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Общество | 6 мая в Пензе инвалиды-колясочники примут участие в «Вахте памяти»

03.05.2017|09:45
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В субботу, 6 мая, состоится ежегодное мероприятие инвалидов-колясочников - эстафета поколений «Вахта памяти». В ней примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья из Пензы и области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, мероприятие начнется в 9:30 в Пионерском сквере: там заработают фото-зона, полевая кухня, выставка военной техники и шахматный клуб инвалидов «Белая ладья».

В 10:00 состоится торжественная часть с участием представителей правительства области, администрации Пензы и творческих коллективов инвалидных организаций.

В 11:00 на аллее «Белых журавлей» выстроятся колоны. Они проследуют до Вечного огня на проспекте Победы, где пройдет церемония возложения цветов и венков к памятнику.

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