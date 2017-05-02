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Общество | Зареченские бойцы Росгвардии десять суток тренировались в полевых условиях

02.05.2017|13:21
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Бойцы зареченского полка Росгвардии провели плановый полевой выход подразделения специального назначения.

Десять суток личный состав отрабатывал нормативы по связи, военной топографии, инженерной и военно-медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите. На войсковом стрельбище спецназовцы тренировались в разведке целей и определении дальности до них, демонстрировали знание оружия и правил стрельбы, выполняли нормативы по огневой подготовке.

Среди задач, поставленных перед личным составом, был и марш в назначенный район, где бойцы отработали практику разведывательно-поисковых действий.

Финалом занятий стала операция по поиску и уничтожению условных вооруженных преступников вблизи закрытого города. Трое суток спецназовцы действовали в условиях, максимально приближенных к боевым. После выполнения дневных заданий личный состав оборудовал места отдыха, готовил пищу, а по ночам бойцы находились в засаде и в итоге поразили противника огнем.

«После завершения полевого выхода были подведены итоги. Командование воинской части отметило, что личный состав успешно выполнил поставленные задачи, значительно повысил свое профессиональное мастерство и слаженность при действиях в составе подразделения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|02.05.2017 13:47|

Партизан выкуривать тренировались? Правильно, чо...

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