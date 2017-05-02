Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 мая 2017|10:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+21oC
Завтра | Гроза |
  62.04  |  $  56.98
 

Общество | В торговых сетях области стали продавать больше местного алкоголя

02.05.2017|10:22
Печать

В прошлом году в регионе увеличилось производство алкогольной продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков в ходе оперативного совещания в правительстве во вторник, 2 мая.

Более чем в пять раз возросло производство продукции с содержанием алкоголя выше 9%. Также расширилась линейка представленности: на территории региона производятся более 70 наименований продукции.

«Пензенский алкоголь реализуется от Урала до Москвы и всех крупных городов России», - доложил министр.

Благодаря этому увеличилось поступление акцизов в областной бюджет. «За первый квартал 2017 года план перевыполнен: в бюджет поступил 1 млн 250 тысяч рублей», - сообщил Андрей Бурлаков.

По словам министра, в регионе торговые точки активно подключатся к Единой государственной автоматизированной информационной системе.

Губернатор Иван Белозерцев прервал отчет министра замечанием о том, что у нас не все хорошо. В Кузнецком районе, к примеру, продавали поддельный алкоголь.

«Отчеты у нас хорошие, а люди гибнут. Их поджали в магазинах - они в гаражи пошли. С общественниками нужно активнее работать, выезжать в районы, поднимать проблему, а не в кабинетах сидеть! У нас все хорошо, пока кого-нибудь не похоронят после употребления алкоголя, купленного в наших магазинах», - возмутился глава региона.

«Левого алкоголя по-прежнему много. Расслабляться нельзя. Должен быть телефон доверия в министерстве, куда люди могут сообщить о продаже подобного алкоголя», - поручил Иван Белозерцев.

Затем он поинтересовался, как министр оценивает работу торговых сетей по продвижению пензенской продукции.

«Доля нашего алкоголя возросла с 29% до 36%, в некоторых сетях - до 43-44%. Мы можем подойти к 50%», - обрисовал ситуацию Андрей Бурлаков.

0
0
0
0
Гость|02.05.2017 10:47|

Ура, победа

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!