02.05.2017 | 14:55

С 28 апреля по 1 мая в Пензе и области проводились мероприятия по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей.

За время рейда инспекторы ГИБДД задержали 97 пьяных автолюбителей, 19 из которых – по информации, полученный от законопослушных граждан.

«Госавтоинспекция напоминает, что вождение в нетрезвом виде влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 года до 2 лет», - предупредили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

Напомним: с 21 по 23 апреля в Пензенской области за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения были остановлены 54 человека.