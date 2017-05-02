02.05.2017 | 13:03

В ближайшие выходные и праздничные дни в Центральном парке культуры и отдыха имени Белинского пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

Так, в субботу, 6 мая, состоится конкурс рисунков на асфальте «Яркое солнце Победы».

«72 года назад над нашей большой страной заиграло золотыми лучами яркое солнце Победы! Пусть каждое солнышко, которое вы изобразите цветным мелом, будет еще одним напоминанием о том великом дне», - заявили организаторы мероприятия.

Ребята и их родители смогут украсить своим рисунком любой участок парка.

В понедельник, 8 мая, пройдет дайджест «Я только слышал о войне», на котором детям расскажут об основных событиях и важных битвах Великой Отечественной.

«Мы вспомним имена героев и почитаем стихи поэтов-фронтовиков. Каждый из вас сможет поведать историю своей семьи и рассказать о жизни близких в те страшные годы», - уточняется на сайте парка.

Гостям мероприятия предлагают принести с собой фотографии родственников. Каждому желающему предоставят возможность сказать слова благодарности за мирное небо над головой.