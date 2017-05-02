02.05.2017 | 17:42

Первомайские выходные получились горячими для сотрудников МЧС: за 3 дня зафиксировано 147 фактов возгорания сухой травы и мусора.

«В Пензе 34 случая, в Иссинском и Бессоновском районах по 16, в Нижнеломовском - 11, в Лунинском - 14», - уточнил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Ситуацию обсудили на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве. Сейчас в 14 районах области действует особый противопожарный режим. Это означает введение дополнительных мер безопасности.

«Полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, посещение гражданами лесов», - сообщил Сергей Козлов.

Однако многие населенные пункты не готовы к жизни в условиях особого противопожарного режима. Не произведена опашка земли, люди бездумно жгут мусор.

Последние чрезвычайные происшествия не привели к гибели людей. Вышли из строя пять единиц техники. На совещании поставлена задача - предусмотреть в будущем средства на покупку машин, с помощью которых будут производить опашку населенных пунктов.