02.05.2017 | 14:32

С начала 2017 года центры занятости населения Пензенской области направили на профессиональное обучение 80 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Из них 51% прошли повышение квалификации, 29% - профессиональную подготовку, 20% – профессиональную переподготовку.

Молодые мамы изучали бухгалтерию («1С:Управление торговлей», бухгалтерский учет), кадровое делопроизводство («1С:Зарплата и управление персоналом»), сестринское дело, а еще такие профессии, как кассир торгового зала, фармацевт, оператор ЭВМ с использованием современных компьютерных технологий, кондитер, портной, швея и др.

По завершении обучения 29% женщин собираются возобновить трудовую деятельность на прежнем месте уже в 2017 году. Остальные планируют выйти на работу после окончания декретного отпуска.

Всего до конца года в Пензенской области планируется обучить и повысить квалификацию 124 молодым мамам.