02.05.2017 | 14:52

Прокуратура области разработала законопроект, предлагающий возложить на руководителя регионального фонда капремонта многоквартирных домов Пензенской области еще одну обязанность.

«Деятельность регионального оператора, созданного для организации и проведения капитального ремонта, подвержена высоким коррупционным рискам. В фонде аккумулируется большой объем денежных средств, как выделяемых из областного и федерального бюджета, так и взимаемых с собственников жилья», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В связи с этим руководитель ведомства должен будет предотвращать и урегулировать конфликт интересов, стороной которого он является, а также проводить профилактику коррупционных действий.

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области на сессии, состоявшейся в пятницу, 28 апреля, единогласно поддержали инициативу прокурора и приняли законопроект.