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Общество | Перенос нефтяной трубы от Кузнецка обойдется в пять миллиардов рублей

02.05.2017|18:20
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На окраине Кузнецка порядка 100 частных домовладений оказались в пределах санитарной зоны нефтепровода «Дружба-2». От некоторых подворий до трубы расстояние чуть больше 50 метров.

Людей поставили перед фактом: проживать там им нельзя, нужно покинуть территорию.

Уже в марте кузнечане написали обращение к правительству страны с просьбой перенести участок трубопровода. И его действительно решили удалить от частного жилого массива. Причем гораздо раньше, чем было запланировано изначально: к работам должны приступить не в 2024 году, а уже в 2019-м.

«Мы не будем утюжить бульдозерами жилища кузнечан. Компания приняла затратное для нас решение о выводе трубы за пределы жилой застройки и об усилении защитных сооружений», - сообщил вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов.

В настоящее время в непосредственной близости к домам находится участок нефтепровода в 3,5 километра. В результате переноса коммуникаций протяженность магистрали увеличится на 27 километров. По предварительным подсчетам, затраты на отведение трубы составят порядка 5 миллиардов рублей.

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Гость|02.05.2017 18:52|

Куда дешевле было бы перенести жилища кузнечик, чем тратить 5 миллиардов.

Гость|02.05.2017 18:57|

Гость писал(a):

Куда дешевле было бы перенести жилища кузнечик, чем тратить 5 миллиардов.
Раз в 10 дешевле. Но это никого не волнует, у нас же самая богатая страна в мире. Можем себе позволить любые излишества.

Гость|02.05.2017 19:14|

Гость писал(a):

Куда дешевле было бы перенести жилища кузнечик, чем тратить 5 миллиардов.
На 3 тысячи квартир хватило бы... Это 40 пятиэтажек.

Гость|02.05.2017 19:22|

100 котеджей по 10 лямов на каждый....это....., это..., видимо менее затратно..., но увы..., меньше шансов спиз....ть...., вот и вся арифметика)

Гость|02.05.2017 19:24|

Какой бред... сто домов под снос? 5 млд/100 домов = 50 млн.руб каждой семье. Им проще было договориться с жильцами.. думаю максимум на 5 млн. каждому сошлись бы., при чЁм народ "высокобы прыгал и хлопал в ладоши".

Отмывание денег чистой воды... Все голосуем за правящую партию )))

Гость|02.05.2017 19:33|

Гость писал(a):

кой бред... сто домов под снос? 5 млд/100 домов = 50 млн.руб каждой семье
Да за такие деньги, они бы из Кузнецка все в Москву жить уехали бы. И вообще это глупость, там может 5-7 домов в 60-х годах с документами построено , остальные все самострой и теперь им по 50 миллионов. В Кузнецке вон общагу на Молодой Гвардии никак расселить не могут, а тут 5 миллиардов на воздух и все дела.

Гость|02.05.2017 19:33|

5 ярдов!;) А Вы за 108 лямов на плитку всех просклоняли.

Дружба я стобой. 5ярдов Ваууу.

Гость|02.05.2017 19:36|

Да и хуй с ними

Гость|02.05.2017 19:46|

Деньги то есть. 108 на плитку в Пензе

5 миллиардов в Кузнецк отписывают. Есть деньги! Господа деньги есть ! А нам вешают на уши денег нет но Вы держитесь! Зарплаты бюджетникам задерживают. Надбавки посрезали.

А деньги то вот они под ногами оказывается. )))))))) смешно очень

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