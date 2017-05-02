02.05.2017 | 18:20

На окраине Кузнецка порядка 100 частных домовладений оказались в пределах санитарной зоны нефтепровода «Дружба-2». От некоторых подворий до трубы расстояние чуть больше 50 метров.

Людей поставили перед фактом: проживать там им нельзя, нужно покинуть территорию.

Уже в марте кузнечане написали обращение к правительству страны с просьбой перенести участок трубопровода. И его действительно решили удалить от частного жилого массива. Причем гораздо раньше, чем было запланировано изначально: к работам должны приступить не в 2024 году, а уже в 2019-м.

«Мы не будем утюжить бульдозерами жилища кузнечан. Компания приняла затратное для нас решение о выводе трубы за пределы жилой застройки и об усилении защитных сооружений», - сообщил вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов.

В настоящее время в непосредственной близости к домам находится участок нефтепровода в 3,5 километра. В результате переноса коммуникаций протяженность магистрали увеличится на 27 километров. По предварительным подсчетам, затраты на отведение трубы составят порядка 5 миллиардов рублей.