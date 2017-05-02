02.05.2017 | 17:22

Парковка около проходной областной больницы на улице Лермонтова, которая пользуется повышенной популярностью и у посетителей лечебного учреждения, и у отдыхающих на Олимпийской аллее, приобрела цивилизованный вид.

Раньше ситуация там была плачевной. Теперь на асфальте появилась дорожная разметка, кругом новые знаки. Места для стоянки автомобилей четко разграничены, есть и для инвалидов.

«Здорово, что ее сделали. Раньше здесь были огромные пробки и частые аварии», - отметила горожанка Елена Рыбка.

Однако мнения по поводу облагороженной автотерритории разошлись. Некоторым водителям развернуться негде.

«Парковка на 50 машин, а посетителей гораздо больше», - заявил автолюбитель Иван Вечкасов.

«Слишком мало места. Если парковка будет заполнена, на ней не развернуться», - согласился другой водитель Али Гафаров.

Примерная площадь стоянки составит около 1 500 квадратных метров. На них сможет разместиться 51 машина.

Теперь за парковку автомобиля владельцам транспортных средств придется платить.

«Ориентировочная стоимость одного места - 20 рублей днем и 15 ночью», - уточнил директор Департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин.

В ближайшее время установят шлагбаум, проведут освещение, оборудуют пункт охраны. Планируется, что обновленная платная парковка около проходной областной больницы начнет работать с середины мая.