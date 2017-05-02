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Общество | Обновленная автостоянка у областной больницы станет платной

02.05.2017|17:22
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Парковка около проходной областной больницы на улице Лермонтова, которая пользуется повышенной популярностью и у посетителей лечебного учреждения, и у отдыхающих на Олимпийской аллее, приобрела цивилизованный вид.

Раньше ситуация там была плачевной. Теперь на асфальте появилась дорожная разметка, кругом новые знаки. Места для стоянки автомобилей четко разграничены, есть и для инвалидов.

«Здорово, что ее сделали. Раньше здесь были огромные пробки и частые аварии», - отметила горожанка Елена Рыбка.

Однако мнения по поводу облагороженной автотерритории разошлись. Некоторым водителям развернуться негде.

«Парковка на 50 машин, а посетителей гораздо больше», - заявил автолюбитель Иван Вечкасов.

«Слишком мало места. Если парковка будет заполнена, на ней не развернуться», - согласился другой водитель Али Гафаров.

Примерная площадь стоянки составит около 1 500 квадратных метров. На них сможет разместиться 51 машина.

Теперь за парковку автомобиля владельцам транспортных средств придется платить.

«Ориентировочная стоимость одного места - 20 рублей днем и 15 ночью», - уточнил директор Департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин.

В ближайшее время установят шлагбаум, проведут освещение, оборудуют пункт охраны. Планируется, что обновленная платная парковка около проходной областной больницы начнет работать с середины мая.

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Гость|02.05.2017 18:48|

Да чего уж! Давай въезд в пензу платным сделаем?

Гость|02.05.2017 18:51|

Тогда почему посетители областной поликлкикни и больницы должны парковаться вне территории учреждения? Открывайте проезд на территорию!!!!

Гость|02.05.2017 18:53|

Позор.областная больница и стоянки нет.клочок земли и это хотят сделать платным. Кому-то денег не хватает.

Гость|02.05.2017 18:55|

Позор

Гость|02.05.2017 18:57|

Зажрались суки все платное хотят сделать.скоро дышать будем за деньги.белозерцов гандон штопаный.давай нам еще сонце за деньги сделай.работать не хотят только деньги хотят грести.да хуй нам ваша стоянка нужна.скоро доведете народ будут вас пиздить на каждом углу.

Гость|02.05.2017 18:59|

Белозерцеву не хватает, на дорогу которую люди просят уже 15 лет и то не выделяет, а обещался, на всю улицу кричал.......а тут халявные деньги в карман, конечно надо платную делать....

Гость|02.05.2017 19:01|

penzainform.ru писал(a):

«Здорово, что ее сделали. Раньше здесь были огромные пробки и частые аварии», - отметила горожанка Елена Рыбка.
Где были пробки? На этой стоянке? Когда? Всегда тут место находил, если было надо!

Гость|02.05.2017 19:04|

Молодцы, сделать на деньги налогоплательшиков стоянку у государственной больницы и брать потос ща польщование деньги! Это шедевр воровств!

Гость|02.05.2017 19:05|

Отлично, я рад.

Иваны кузмичи теперь начнут ставить рыдваны вдоль лесополосы и караулить своих бабушек часами там.

От парковки последние годы там осталось одно название - парковались как в деревне - так, сяк, наперекосяк, загораживали друг другу выезды, притирали машины и уезжали.

Мотовилов+ (гость)|02.05.2017 19:09|

Давно пора запретить въезд личного ТС в центр и в такие зоны интенсивного движения.

Развивайте спецтранспорт и общественный.

Гость|02.05.2017 19:14|

А как там на счёт субботника? Будут ещё на него приглашать?

Гость|02.05.2017 19:22|

Кто бы сомневался. Еще сколько с народа на ровном месте содрать можно. Дорожный налог, акцизы на бензин...

Гость|02.05.2017 19:24|

Молодцы что сделали давно пора там порядок навести. 20р. Это дешево. Зато теперь кто попало навесь день там бросать авто не будут. Приехал по делу вопросы решил уехал. Всегда можно авто поставить. Надо все стоянки платные делать. Вдоль Олимп.аллее, Центр. Деньги на покупку автомобилей и бензин находят и на стоянку найдут. Бедные все на машинах :)

Гость|02.05.2017 19:33|

Да пидоры они все

Гость|02.05.2017 19:45|

Да просто гандоны штопаные.

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Имя: Гость
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