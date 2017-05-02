02.05.2017 | 12:07

28 и 29 апреля в Колышлее прошла акция «Возвращенный лес», приуроченная ко дню рождения заповедника «Приволжская лесостепь».

Возле районного Дома культуры школьники и молодые активисты, сотрудники администрации района, работники лесничества и заповедника посадили более 50 деревьев березы, сосны, рябины.

«Мероприятие прошло по программе «Марша парков» и проекта эколого-краеведческого направления «Памятники природы родного края», - сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс - секретарь заповедника «Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова.

Напомним: в субботу, 29 апреля, в Пензе, Сердобске и Бекове также прошла акция «Посади дерево - вспомни о войне!». Энтузиасты высадили в микрорайоне Заря более тысячи саженцев, сердобчане посадили взамен высохших новые сосны в лагерях «Чайка» и «Солнечная поляна», а в рабочем поселке Беково школьники и учителя высадили 150 сеянцев сосен и 70 - западной конусной туи.