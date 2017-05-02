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Общество | Колышлейские активисты посадили 50 молодых деревьев

02.05.2017|12:07
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28 и 29 апреля в Колышлее прошла акция «Возвращенный лес», приуроченная ко дню рождения заповедника «Приволжская лесостепь».

Возле районного Дома культуры школьники и молодые активисты, сотрудники администрации района, работники лесничества и заповедника посадили более 50 деревьев березы, сосны, рябины.

«Мероприятие прошло по программе «Марша парков» и проекта эколого-краеведческого направления «Памятники природы родного края», - сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс - секретарь заповедника «Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова.

Напомним: в субботу, 29 апреля, в Пензе, Сердобске и Бекове также прошла акция «Посади дерево - вспомни о войне!». Энтузиасты высадили в микрорайоне Заря более тысячи саженцев, сердобчане посадили взамен высохших новые сосны в лагерях «Чайка» и «Солнечная поляна», а в рабочем поселке Беково школьники и учителя высадили 150 сеянцев сосен и 70 - западной конусной туи.

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Гость|02.05.2017 12:40|

penzainform.ru писал(a):

50 деревьев березы, сосны, рябины.
penzainform.ru писал(a):
150 сеянцев сосен и 70 - западной конусной туи.
Не перевелись ещё честные люди в районах-это вам не 50 000 сеянцев сосен или 18 000 деревьев.

Гость|02.05.2017 12:50|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
50 деревьев березы, сосны, рябины.
penzainform.ru писал(a):
150 сеянцев сосен и 70 - западной конусной туи.
Не перевелись ещё честные люди в районах-это вам не 50 000 сеянцев сосен или 18 000 деревьев.
Честные , согласен , но какие тунеядцы !!!

Имя: Гость
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