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Общество | Губернатор потребовал от министров отчитаться перед народом

02.05.2017|09:58
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На оперативном совещании в правительстве Пензенской области, состоявшемся во вторник, 2 мая, губернатор Иван Белозерцев заявил, что представители власти должны обязательно отчитываться о проделанной работе перед населением.

«Министр здравоохранения вместе с главными врачами, министры образования, культуры, труда и соцзащиты, ЖКХ должны раз в год отчитываться перед населением районов о проделанной работе», - распорядился глава региона. Он также добавил в этот список начальника управления по регулированию тарифов и энергосбережению области Наталью Клак, руководителя регионального управления госжилстройтехинспекции Инну Левченко и зампреда правительства Дмитрия Семенова.

Директорам школ, по словам Ивана Белозерцева, нужно отчитываться перед родителями и представителями общественных организаций, работающих в сфере образования. «Без опоры на родительскую общественность ряд вопрос образования и воспитания невозможно решить. То же самое касается заведующих детскими садами. Предупреждаю: отчетов для так называемых своих быть не должно, на них должны приходить обычные граждане», - потребовал он.

По мнению Белозерцева, людям приходится подолгу ждать приема у представителей власти, поскольку желающих слишком много. «Вот именно такие граждане должны приходить на отчеты», - подчеркнул он.

Обращаясь к главе Пензы Валерию Савельеву, губернатор предложил возродить практику встреч во дворах депутатов с избирателями с приглашением представителей коммунального хозяйства и госжилстройтехинспекции.

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Гость|02.05.2017 10:11|

Это что же получается, можно будет спросить когда перинатальный центр сдадут?

Гость|02.05.2017 10:26|

Гость писал(a):

Это что же получается, можно будет спросить когда перинатальный центр сдадут?
перинатальный центр строится с опережением графика ссылка на PenzaInform.ru?

Гость|02.05.2017 10:33|

Прости , нас народ .... не смогли.

Гость|02.05.2017 10:52|

Это что же, можно спросить зачем и на какие шиши Председатель Заксобра смотался в Германию для участия в в подписании соглашения о производстве протезов суставов?

Имя: Гость
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