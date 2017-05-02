02.05.2017 | 09:58

На оперативном совещании в правительстве Пензенской области, состоявшемся во вторник, 2 мая, губернатор Иван Белозерцев заявил, что представители власти должны обязательно отчитываться о проделанной работе перед населением.

«Министр здравоохранения вместе с главными врачами, министры образования, культуры, труда и соцзащиты, ЖКХ должны раз в год отчитываться перед населением районов о проделанной работе», - распорядился глава региона. Он также добавил в этот список начальника управления по регулированию тарифов и энергосбережению области Наталью Клак, руководителя регионального управления госжилстройтехинспекции Инну Левченко и зампреда правительства Дмитрия Семенова.

Директорам школ, по словам Ивана Белозерцева, нужно отчитываться перед родителями и представителями общественных организаций, работающих в сфере образования. «Без опоры на родительскую общественность ряд вопрос образования и воспитания невозможно решить. То же самое касается заведующих детскими садами. Предупреждаю: отчетов для так называемых своих быть не должно, на них должны приходить обычные граждане», - потребовал он.

По мнению Белозерцева, людям приходится подолгу ждать приема у представителей власти, поскольку желающих слишком много. «Вот именно такие граждане должны приходить на отчеты», - подчеркнул он.

Обращаясь к главе Пензы Валерию Савельеву, губернатор предложил возродить практику встреч во дворах депутатов с избирателями с приглашением представителей коммунального хозяйства и госжилстройтехинспекции.