01.05.2017 | 12:24

В понедельник, 1 мая, в области прошло более 200 мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда.

В Пензе на торжественном митинге, который состоялся на площади Ленина, собралось около семи тысяч горожан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Среди почетных гостей были губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев, глава города Валерий Савельев и др.

В своем поздравлении Иван Белозерцев отметил, что сегодня Пензенской земле есть чем гордиться. Это результаты работы промышленности, успехи в сельскохозяйственной отрасли, социальной сфере, образовании, здравоохранении, бизнесе.

«Первомай для всех нас по-особому дорог, потому что это праздник наших предков, наших родителей, это наш с вами праздник, современный и нестареющий. Нужно, чтобы наши предприятия активно развивалась, выпускали конкурентоспособную продукцию, востребованную на мировом рынке, чтобы повышалась производительность труда, чтобы росла зарплата, чтобы в трудовые коллективы приходили молодые специалисты», - подчеркнул глава региона.

В этом году перед правительством области и руководителями предприятий поставлена задача по ликвидации серых зарплат.