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Общество | В праздничном митинге приняли участие около семи тысяч пензенцев

01.05.2017|12:24
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В понедельник, 1 мая, в области прошло более 200 мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда.

В Пензе на торжественном митинге, который состоялся на площади Ленина, собралось около семи тысяч горожан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Среди почетных гостей были губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев, глава города Валерий Савельев и др.

В своем поздравлении Иван Белозерцев отметил, что сегодня Пензенской земле есть чем гордиться. Это результаты работы промышленности, успехи в сельскохозяйственной отрасли, социальной сфере, образовании, здравоохранении, бизнесе.

«Первомай для всех нас по-особому дорог, потому что это праздник наших предков, наших родителей, это наш с вами праздник, современный и нестареющий. Нужно, чтобы наши предприятия активно развивалась, выпускали конкурентоспособную продукцию, востребованную на мировом рынке, чтобы повышалась производительность труда, чтобы росла зарплата, чтобы в трудовые коллективы приходили молодые специалисты», - подчеркнул глава региона.

В этом году перед правительством области и руководителями предприятий поставлена задача по ликвидации серых зарплат.

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Гость|01.05.2017 12:50|

Волки смотрели,как стадо баранов приветствует своих заклятых друзей.

Гость|01.05.2017 12:54|

Праздник рабочих,есть праздник рабов.КОРЕНЬ СЛОВА РАБОТА-РАБ,А СЛОВА УВОЛЕН-ВОЛЯ.

Гость|01.05.2017 13:17|

Пинишина при любой власти в первые ряды лезет

Гость|01.05.2017 13:22|

Эт чо психическая атака?

Гость|01.05.2017 13:27|

около 7тыс. маловато будет, это говорит о том , что не до праздников, о хлебе насущном мысли у большинства.

Гость|01.05.2017 13:29|

Богатые и бедные

Гость|01.05.2017 13:31|

Да здравствует Коммунистическая Партия Советского Союза! УРРРААААААА!!!

Гость|01.05.2017 13:32|

Да здравствуют труженики Социалистического Труда! УРА!

УРРРРААААА!!!

Гость|01.05.2017 13:36|

Гость писал(a):

Богатые и бедные
И никому в голову не придёт хоть как-то возместить унижения ограбленным и оскорблённым. Родственные души...

Гость|01.05.2017 13:40|

Бараны скучковались и вышли на площадь с шариками... Хозяину понравилось, он скупо сказал, сквозь зубы: "9-го повторим..."

Имя: Гость
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