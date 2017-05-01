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Общество | В автопробеге «Дорогами Бессмертного полка» примут участие 15 машин

01.05.2017|09:34
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3 и 4 мая в Пензенской области состоится автопробег «Дорогами Бессмертного полка», в котором будет задействовано 15 машин.

Место старта - здание ДОСААФ (ул. Коммунистическая, 30). В 8:20 состоится короткий митинг у автомобиля ЗИС-5, в нем примут участие представители исполнительной и законодательной власти Пензенской области.

«Затем автомобили с флагами России, копиями Знамени Победы, флагами ДОСААФ и «Бессмертного полка» выедут по направлению к трассе М5. На дороге участники пробега разделятся на две колонны, которые отправятся на запад и восток Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В маршрут акции войдут 18 городов и районных центров (Пенза, Мокшан, Нижний Ломов, Спасск, Вадинск, Земетчино, Башмаково, Белинский, Каменка, Сердобск, Городище, Никольск, Сосновоборск, Кузнецк, Русский Камешкир, Лопатино, Малая Сердоба, Колышлей), в каждом из которых состоятся митинги и возложение цветов к монументам и местам захоронения участников Великой Отечественной войны.

В четверг, 4 мая, обе колонны объединятся в Колышлее и отправятся в Пензу, где у Памятника Победы в 17:00 торжественно завершится автопробег.

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Гость|01.05.2017 10:09|

Зачем показуху устраивать?

Гость|01.05.2017 10:10|

Вдарим по бездорожью автопробегом. Ося Бендер.

Гость|01.05.2017 10:35|

Тогда надо проехать по проспекту Победы!

Имя: Гость
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