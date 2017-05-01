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Общество | Сотни пензенцев встретили поезд «Армия Победы»

01.05.2017|16:44
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На перроне станции Пенза-I собрались сотни горожан, чтобы встретить поезд «Армия Победы». Не остались в стороне и те, кто сражался на фронтах Великой Отечественной. Ветеранов немного, но они по-прежнему в строю.

«На днях мне исполнится 91, а потом пройдет День Победы. Буду вспоминать, как был наводчиком», - отметил ветеран Великой Отечественной войны Валентин Малышев.

Железнодорожный состав пробыл в Пензе всего несколько часов. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы посмотреть экспозицию и сделать фото на фоне техники. На открытых платформах сияли покрытые свежим слоем краски машины. Среди них были и те, что наводили ужас на фашистских захватчиков. Например, легендарный танк Т-34.

Пока артисты Самарского гарнизонного дома офицеров на открытой площадке выступали перед собравшимися, их коллега Мария Кохановская проводила экскурсию по вагону-музею.

Этот агитационный поезд «Армия Победы» - один из двух, которые проедут по городам нашей страны. Второй состав выехал из Иркутска. Встретятся они 5 мая в Екатеринбурге.

«На каждой станции люди подбегали, чтобы сфотографироваться, что-то спросить, потому что не везде было время провести экскурсию», - заметил начальник воинского эшелона Павел Олексюк.

Пензенские военные угощали на полевой кухне солдатской кашей и чаем. Будущим защитникам такое угощение пришлось по душе.

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