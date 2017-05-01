01.05.2017 | 15:04

Площадь перед Домом молодежи превратили в свалку. Там возвышается гора бытового мусора, это пластиковые крышечки, принесенные детьми.

«Наш класс собрал где-то 8 тысяч, а лично я 117. Мне помогали мама и папа. Эти крышечки нужны для строительства «Дома Вероники» для молодых инвалидов», - рассказал ученик 2-го класса «А» гимназии № 4 «Ступени» Дмитрий Герасин.

Напомним, что акция проводилась в течение полутора месяцев. За это время, пожалуй, не осталось ни одной школы или детского сада, чьи воспитанники не стали участниками доброго дела.

«Это просто поразительно. Получилось так, что практически вся Пензенская область причастна к стройке. По сути, важно не то, что собраны крышечки, а то, что в регионе столько неравнодушных людей. Это классно!» - отметила руководитель некоммерческой общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

«Одна мама стояла у холодильника и следила, чтобы сын не открутил крышки с бутылок с еще не выпитым молоком. В итоге дети оказались самыми мудрыми. Пока взрослые в соцсетях спорили, нужна ли эта акция, ребята методично собирали крышки», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

На перерабатывающий завод уже отправлена первая партия, это порядка 3,5 тонны. Вес второй - более 1,5 тонны. Изначально планировалось собрать 1 миллион крышечек. Но в результате получилось более 2,5 миллиона.

«Это мусор, который не попадет на свалку, в землю», - констатировал организатор акции «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники» Павел Маслов.

Кстати, стоимость 1 килограмма такого пластика - от 15 до 20 рублей.

Лидером по количеству собранных крышечек стал Шемышейский район. Среди пензенских школ лучшим оказался лицей № 2, а среди учреждений дошкольного образования - детский сад № 103.