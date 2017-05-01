01.05.2017 | 16:58

Парк имени Белинского - долгожитель среди пензенских учреждений культуры. Основанный в 1821 году, он до сих пор остается одним из самых популярных общественных мест областного центра.

«Пусть этот сезон будет легким и веселым, пусть погода позволяет как можно чаще приходит в парк, а мы будем радовать вас новыми аттракционами», - отметила директор центрального парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

С утра до позднего вечера открыта «Аллея мастеров», на которой народные умельцы представляют всем желающим свои изделия.

Кстати, посещаемость парка год от года растет. В 2016-м там побывало более полумиллиона гостей.