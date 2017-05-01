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Общество | Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Праздником Весны и Труда

01.05.2017|09:15
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Губернатор Иван Белозерцев направил в адрес жителей области поздравление с 1 Мая.

«Уважаемые пензенцы! Примите самые сердечные поздравления с праздником Весны и Труда!

Первомай символизирует обновление природы, созидание, утверждает мир и взаимопонимание, вселяет уверенность в достойное будущее Отчизны.

Сегодня перед нами стоит стратегическая масштабная задача – создать современную высокотехнологичную экономику, добиться прогресса во всех сферах жизнедеятельности, всемерно укрепить могущество России.

Считаю, что ее решение нам вполне по силам. Надежной основой такой убежденности служат наш добросовестный труд, искренняя любовь к нашей великой Родине, ответственность каждого за ее судьбу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!» - говорится в послании главы региона.

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Гость|01.05.2017 10:26|

Белозерцев - единоросс-балабол.

Гость|01.05.2017 10:34|

Из Управления образования г. Пензы (начальник - Голодяев) в школы и детские сады города пришли распоряжания.

Везденева Светлана Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ "Лицей №55" г. Пензы, понаписала приказы, принуждающие работников лицея к участию в субботнике и в митинге единороссов 1-го мая, обязывала подписываться под противозаконными приказами.

Гость|01.05.2017 10:34|

Поздравления,поздравления и еще раз поздравления! Именно эти три действия у нашего солнцеликого ( да будут его ноги всегда сухими!) получаются лучше всего!

Имя: Гость
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