01.05.2017 | 09:15

Губернатор Иван Белозерцев направил в адрес жителей области поздравление с 1 Мая.

«Уважаемые пензенцы! Примите самые сердечные поздравления с праздником Весны и Труда!

Первомай символизирует обновление природы, созидание, утверждает мир и взаимопонимание, вселяет уверенность в достойное будущее Отчизны.

Сегодня перед нами стоит стратегическая масштабная задача – создать современную высокотехнологичную экономику, добиться прогресса во всех сферах жизнедеятельности, всемерно укрепить могущество России.

Считаю, что ее решение нам вполне по силам. Надежной основой такой убежденности служат наш добросовестный труд, искренняя любовь к нашей великой Родине, ответственность каждого за ее судьбу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!» - говорится в послании главы региона.