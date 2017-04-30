Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 апр 2017|11:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+9oC
+21oC
Завтра | Облачно |
  62.04  |  $  56.98
 

Общество | В Пензе посадили более тысячи сосен в память о павших на войне

30.04.2017|10:20
Печать

В субботу, 29 апреля, в Пензенской области прошла гражданско-патриотическая акция «Посади дерево - вспомни о войне!».

В этот день сотни жителей Пензы, Сердобска и рабочего поселка Беково откликнулись на призыв почтить память погибших на фронтах Великой Отечественной высадкой молодых саженцев.

В Пензе акция прошла на Аллее Полярников в микрорайоне Заря. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования выделило активистам более тысячи саженцев сосен. Прежде чем приступить к посадке деревьев, организаторы раздали участникам георгиевские ленточки.

В Сердобском районе, в детских лагерях отдыха «Чайка» и «Солнечная поляна», активисты высадили несколько десятков молодых сосен взамен высохших.

«В рабочем поселке Беково ученики и педагоги средней школы № 1 высадили 150 сеянцев сосен и 70 - западной конусной туи», - сообщил ИА «ПензаИнформ» председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

0
0
0
0
Гость|30.04.2017 11:34|

Спасибо за информационную поддержку!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!