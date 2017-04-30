30.04.2017 | 10:20

В субботу, 29 апреля, в Пензенской области прошла гражданско-патриотическая акция «Посади дерево - вспомни о войне!».

В этот день сотни жителей Пензы, Сердобска и рабочего поселка Беково откликнулись на призыв почтить память погибших на фронтах Великой Отечественной высадкой молодых саженцев.

В Пензе акция прошла на Аллее Полярников в микрорайоне Заря. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования выделило активистам более тысячи саженцев сосен. Прежде чем приступить к посадке деревьев, организаторы раздали участникам георгиевские ленточки.

В Сердобском районе, в детских лагерях отдыха «Чайка» и «Солнечная поляна», активисты высадили несколько десятков молодых сосен взамен высохших.

«В рабочем поселке Беково ученики и педагоги средней школы № 1 высадили 150 сеянцев сосен и 70 - западной конусной туи», - сообщил ИА «ПензаИнформ» председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.