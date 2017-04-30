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Общество | В Пензе поблагодарили участников акции «Сурский край без наркотиков»

30.04.2017|10:47
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Подведены итоги пятой областной акции «Сурский край без наркотиков». За последние месяцы потребителей яда стало на 7% меньше.

Главными участниками дополнительных мер по борьбе с распространением зелья были простые граждане. Телефоны горячей линии оказались очень востребованными.

«Из 330 сообщений в 214 случаях информация подтвердилась, это 65%. Возбуждено 143 уголовных дела, составлен 71 протокол об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Подводя итоги работы горячей линии, могу сказать, что активность населения возросла», - сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

По-прежнему много информации о продаже наркотиков через Интернет и в местах массового пребывания молодежи (дискотеки, ночные клубы).

«Мы не должны останавливаться на достигнутом, если хотим, чтобы в Пензенской области эта проблема решалась более эффективно, чем в других регионах Российской Федерации», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

Самым активным участникам акции «Сурский край без наркотиков», а это полицейские, педагоги, социальные работники, врачи, волонтеры, вручили благодарности от властей.

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