30.04.2017 | 08:56

Ломбард «Легкие бабки» как удобный финансовый инструмент может стать помощником для начинающих предпринимателей.

К примеру, вы подобрали объект недвижимости и договорились с банком о предоставлении кредита, на оформление которого уйдет пять дней. Но собственник помещения настаивает на уплате задатка, для чего вам необходимо 500 тысяч рублей.

Заем в автоломбарде на эту сумму на семь дней обойдется в 8 500 рублей. Таким образом, проблема решится быстро и недорого.

Если вы занимаетесь продажами, реализуете сезонный товар и ваша еженедельная выручка составляет 300-500 тысяч рублей, можно пополнять свои оборотные средства за счет ломбарда, заложив авто.

Заем в 350 тысяч на 7 дней будет стоить 5 900 рублей (1,7% от общей суммы). В данном случае реально получить дополнительную скидку поставщика в 3%, и тогда заем станет бесплатным. При этом важно четко контролировать свой оборот и расходы.

Еще пример: вы занимаетесь строительством, и с вами рассчитались векселем. Погасить его можно будет лишь через 14 дней, а деньги нужны уже сегодня - на выплату аванса рабочим.

В сложившейся ситуации можно получить заем под залог векселя. К примеру, 500 тысяч на этот период обойдутся в 31 тысячу рублей.

Ломбард «Легкие бабки» расположен на проспекте Строителей, 48. Режим работы: ежедневно с 9:00 до 20:00. Получить необходимую информацию можно по телефону 980-920 или на сайте lombardlb.ru.