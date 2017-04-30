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Общество | Предприниматели могут решить свои проблемы в ломбарде «Легкие бабки»

30.04.2017|08:56
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Ломбард «Легкие бабки» как удобный финансовый инструмент может стать помощником для начинающих предпринимателей.

К примеру, вы подобрали объект недвижимости и договорились с банком о предоставлении кредита, на оформление которого уйдет пять дней. Но собственник помещения настаивает на уплате задатка, для чего вам необходимо 500 тысяч рублей.

Заем в автоломбарде на эту сумму на семь дней обойдется в 8 500 рублей. Таким образом, проблема решится быстро и недорого.

Если вы занимаетесь продажами, реализуете сезонный товар и ваша еженедельная выручка составляет 300-500 тысяч рублей, можно пополнять свои оборотные средства за счет ломбарда, заложив авто.

Заем в 350 тысяч на 7 дней будет стоить 5 900 рублей (1,7% от общей суммы). В данном случае реально получить дополнительную скидку поставщика в 3%, и тогда заем станет бесплатным. При этом важно четко контролировать свой оборот и расходы.

Еще пример: вы занимаетесь строительством, и с вами рассчитались векселем. Погасить его можно будет лишь через 14 дней, а деньги нужны уже сегодня - на выплату аванса рабочим.

В сложившейся ситуации можно получить заем под залог векселя. К примеру, 500 тысяч на этот период обойдутся в 31 тысячу рублей.

Ломбард «Легкие бабки» расположен на проспекте Строителей, 48. Режим работы: ежедневно с 9:00 до 20:00. Получить необходимую информацию можно по телефону 980-920 или на сайте lombardlb.ru.

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