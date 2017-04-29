29.04.2017 | 12:12

В пятницу, 28 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел объезд города, в рамках которого посетил музей военной техники под открытым небом и комплекс «Журавли».

В музее, осмотрев экспонаты, мэр заметил, что некоторые из них находятся в ненадлежащем состоянии. Он потребовал устранить неисправности и покрасить технику, которая в этом нуждается.

У мемориала «Журавли» уже покрасили настил под стендом с фотографиями прошедших войну пензенцев.

«Глава администрации дал поручение обновить композицию с георгиевскими ленточками, провести ревизию подсветки инсталляции «Журавли», а также заполнить водой чашу фонтана к 9 мая и включить его», - сообщили в пресс-службе мэрии.