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Общество | В сквере «Журавли» заработает фонтан ко Дню Победы

29.04.2017|12:12
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В пятницу, 28 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел объезд города, в рамках которого посетил музей военной техники под открытым небом и комплекс «Журавли».

В музее, осмотрев экспонаты, мэр заметил, что некоторые из них находятся в ненадлежащем состоянии. Он потребовал устранить неисправности и покрасить технику, которая в этом нуждается.

У мемориала «Журавли» уже покрасили настил под стендом с фотографиями прошедших войну пензенцев.

«Глава администрации дал поручение обновить композицию с георгиевскими ленточками, провести ревизию подсветки инсталляции «Журавли», а также заполнить водой чашу фонтана к 9 мая и включить его», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|29.04.2017 13:08|

penzainform.ru писал(a):

Он потребовал устранить неисправности и покрасить технику, которая в этом нуждается.
Я думаю что мэр не требует а отдает распоряжения

Имя: Гость
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