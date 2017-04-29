29.04.2017 | 16:18

В Пензе состоялся фестиваль профессий. Каждый пришедший с гордостью рассказывал о своей специальности.

Александр Пятайкин мечтал стать автомехаником с детства, сейчас он и учится, и работает. С легкостью проводит любую диагностику машинного организма.

«Мне очень нравится собирать и разбирать автомобили», - пояснил Александр.

Профессия каменщика считается мужской. Но на мастер-класс Александра Черкунова собрались в основном представительницы прекрасного пола. Девушки завороженно слушали не о том, как месить тесто и лепить пирожки, они учились правильно лить раствор и класть кирпич.

В Пензенской области различных специалистов готовят 16 средних учебный заведений. О некоторых из них в других регионах только мечтают и потому отправляют свою молодежь за знаниями в Сурский край. Так, в лесном колледже учатся ребята из Мордовии, Ульяновска, Самары, Саратова, Тамбова.

«Лесник - это очень древняя и красивая профессия. Это тот человек, который любит и охраняет природу», - подчеркнул директор Пензенского лесного колледжа Олег Вдовин.

Все колледжи готовят учащихся по международным стандартам, поэтому отдельные выпускники находят себе достойную работу не только в России, но и за рубежом.