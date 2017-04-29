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Общество | С 29 апреля в Пензе установлен особый противопожарный режим

29.04.2017|19:12
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В связи с неблагоприятными погодными условиями и повышением пожарной опасности в Пензе с 29 апреля до 31 мая действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава администрации.

Больше месяца на территории города нельзя будет разводить костры, сжигать мусор и проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня (кроме работ в специально отведенных и оборудованных местах).

Также будет ограничено посещение лесов: находиться в них можно лишь тем, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, а также гражданам, пребывающим на отдыхе в учреждениях санаторно-курортного типа и детских оздоровительных лагерях.

«Проводится обустройство минерализованных полос в лесных массивах и опашка населенных пунктов, прилегающих к полям», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Кроме того, сотрудники администраций районов города и управления по делам ГОЧС организуют в частном жилом секторе, садоводческих обществах и товариществах профилактические рейды, в ходе которых рассказывают пензенцам правила пожарной безопасности, раздают памятки.

«В отношении тех, кто поджигает траву умышленно, на законных основаниях будут предприняты меры административного воздействия», - добавили в мэрии. Граждан ждут штрафы от 2 000 до 4 000 рублей, должностных лиц - от 15 000 до 30 000, юридических - от 400 000 до 500 000.

Пензенцев призывают быть предельно осторожными с огнем и напоминают: в случае пожара со стационарного телефона нужно звонить по номерам 01, 05, с мобильного - 101, 112.

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Гость|29.04.2017 19:19|

До свиданья, шашлычок.

Гость|29.04.2017 19:34|

Да насрать им на пожары. Главная задача стрести бабла!

Гость|29.04.2017 19:52|

Земля сырая. Влажность . Какие пожары? Снег тока сошёл. Ладно летом ,когда жара месяц стоит все сухое.

Гость|29.04.2017 20:07|

у нас под окнами шашлык жарят 8 марта 17.

Гость|29.04.2017 20:23|

Бабки в бюджет нужны по легкому, очень хочется.

Гость|29.04.2017 20:25|

Плевать, Я хотел.... Завтра на дачу....

Гость|29.04.2017 20:25|

Гость писал(a):

у нас под окнами шашлык жарят 8 марта 17.
ШашлыГ жарить можно в закрытой шажлыЧнЫцЭ.)))))

Гость|29.04.2017 20:26|

Гость писал(a):

Плевать, Я хотел.... Завтра на дачу....
Плевать то можно, а вот две тЫщщи приготовить надо бы за ранее.

Гость|29.04.2017 20:27|

А вторжение на личный дачный участок приравнивается как вторжение в квартиру без решения суда?

Гость|29.04.2017 20:34|

Гость писал(a):

Да насрать им на пожары. Главная задача стрести бабла!
Для этого и сократили противопожарную службу

Гость|29.04.2017 20:36|

Гость писал(a):

До свиданья, шашлычок.
Езжай в Спутник - это уже за пределами города Пенза и не лесной массив - жарь себе на здоровье.

Гость|29.04.2017 20:43|

За воду мы уже платим давно, покупая ее в киосках, за воздух начнем платить в 2018 году(сбор за отдых на юге),а Пенза пошла дальше всех-нельзя ходить в лес, жить только в резервации.

Имя: Гость
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