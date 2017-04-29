29.04.2017 | 19:12

В связи с неблагоприятными погодными условиями и повышением пожарной опасности в Пензе с 29 апреля до 31 мая действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава администрации.

Больше месяца на территории города нельзя будет разводить костры, сжигать мусор и проводить все виды пожароопасных работ с использованием открытого огня (кроме работ в специально отведенных и оборудованных местах).

Также будет ограничено посещение лесов: находиться в них можно лишь тем, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, а также гражданам, пребывающим на отдыхе в учреждениях санаторно-курортного типа и детских оздоровительных лагерях.

«Проводится обустройство минерализованных полос в лесных массивах и опашка населенных пунктов, прилегающих к полям», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Кроме того, сотрудники администраций районов города и управления по делам ГОЧС организуют в частном жилом секторе, садоводческих обществах и товариществах профилактические рейды, в ходе которых рассказывают пензенцам правила пожарной безопасности, раздают памятки.

«В отношении тех, кто поджигает траву умышленно, на законных основаниях будут предприняты меры административного воздействия», - добавили в мэрии. Граждан ждут штрафы от 2 000 до 4 000 рублей, должностных лиц - от 15 000 до 30 000, юридических - от 400 000 до 500 000.

Пензенцев призывают быть предельно осторожными с огнем и напоминают: в случае пожара со стационарного телефона нужно звонить по номерам 01, 05, с мобильного - 101, 112.