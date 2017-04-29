29.04.2017 | 10:18

Учащиеся школы № 37 и пензенский поисковый отряд «Поиск-вездеход» приняли участие в акции «Дорога к обелиску», в рамках которой навели порядок на Митрофановском кладбище. Там находятся госпитальные захоронения солдат, умерших от ран в 1943-1944 гг.

Участники акции благоустроили 105 воинских захоронений: отремонтировали надгробия, побелили основания мемориалов, убрали сухую листву.

«В рамках проекта поискового движения России «Солдатский лес» поисковики посадили 16 деревьев - по числу защитников Отечества, останки которых подняли за прошедший поисковый сезон, но имена так и не установили», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.