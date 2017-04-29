Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|29 апр 2017|11:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+21oC
Завтра | Ясно |
  62.04  |  $  56.98
 

Общество | Активисты благоустроили захоронения воинов на Митрофановском кладбище

29.04.2017|10:18
Печать

Учащиеся школы № 37 и пензенский поисковый отряд «Поиск-вездеход» приняли участие в акции «Дорога к обелиску», в рамках которой навели порядок на Митрофановском кладбище. Там находятся госпитальные захоронения солдат, умерших от ран в 1943-1944 гг.

Участники акции благоустроили 105 воинских захоронений: отремонтировали надгробия, побелили основания мемориалов, убрали сухую листву.

«В рамках проекта поискового движения России «Солдатский лес» поисковики посадили 16 деревьев - по числу защитников Отечества, останки которых подняли за прошедший поисковый сезон, но имена так и не установили», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

0
0
0
0
Гость|29.04.2017 10:29|

Похвально, молодцы!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!